Engavetamento com três carretas deixa uma delas esmagada e vítima morre no local na Via Dutra
A rodovia foi totalmente interditada para o atendimento das equipes de socorro
Um grave acidente na Via Dutra resultou na morte de Vanderson Carvalho, de 62 anos, após um engavetamento envolvendo três carretas no quilômetro 135. A rodovia foi totalmente interditada para o atendimento das equipes de socorro. Outro acidente em Caçapava causou ferimentos leves a uma vítima e gerou congestionamento de 8 km. A Via Dutra, uma das principais rodovias do país, continua sendo palco de tragédias.