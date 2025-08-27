Engavetamento com três carretas deixa uma delas esmagada e vítima morre no local na Via Dutra A rodovia foi totalmente interditada para o atendimento das equipes de socorro Balanço Geral Vale|Do R7 27/08/2025 - 15h20 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h20 ) twitter

Um grave acidente na Via Dutra resultou na morte de Vanderson Carvalho, de 62 anos, após um engavetamento envolvendo três carretas no quilômetro 135. A rodovia foi totalmente interditada para o atendimento das equipes de socorro. Outro acidente em Caçapava causou ferimentos leves a uma vítima e gerou congestionamento de 8 km. A Via Dutra, uma das principais rodovias do país, continua sendo palco de tragédias.