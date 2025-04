Especialista fala sobre doenças virais e riscos para gatos Dr. Yonathan Abad explica sobre os perigos da FIV e Felv nos felinos Balanço Geral Vale|Do R7 10/04/2025 - 14h54 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No quadro ‘Balanço Pet’ de hoje, exploramos o crescente mercado de gatos e discutimos duas doenças importantes: FIV e Felv. O Dr. Yonathan Abad explica que a FIV é semelhante à AIDS em gatos, enquanto a Felv é comparada à leucemia felina. Ambas afetam o sistema imunológico e sanguíneo dos felinos.

Descubra como essas doenças são transmitidas, os sintomas comuns e a importância do acompanhamento veterinário. Aprenda sobre as medidas preventivas, como manter os gatos dentro de casa e a eficácia das vacinas disponíveis. Com cuidados adequados, gatos com FIV ou Felv podem viver até 15 anos.