"Falsos magros": gordura localizada no lugar de músculos pode fazer mal à saúde A prática de exercícios físicos e uma alimentação balanceada podem ajudar a reverter o quadro Balanço Geral Vale|Do R7 11/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h42 )

Os “falsos magros” são pessoas que não estão acima do peso, mas que têm um percentual de gordura no corpo maior do que o de músculos.

Quando a situação não é revertida por meio de alimentação e dieta, pode evoluir para um quadro de sarcopenia, doença caracterizada pela perda progressiva de massa e força muscular.

Para saber se você está com sobrepeso, é importante conhecer o índice de massa corporal (IMC) e procurar um especialista, caso o índice seja igual ou maior que 25.