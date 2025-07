Família de capivaras é resgatada de reservatório de água no Vale do Paraíba A operação envolveu uma fêmea adulta e três filhotes que estavam presos na estrutura Balanço Geral Vale|Do R7 18/07/2025 - 16h12 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h12 ) twitter

Uma família de capivaras foi resgatada de um reservatório de água em Ubatuba (SP) pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da polícia ambiental. A operação envolveu uma fêmea adulta e três filhotes que estavam presos na estrutura no bairro do Lázaro. Utilizando um equipamento semelhante a uma rede, os bombeiros conseguiram retirar os animais, que foram levados para acolhimento seguro.