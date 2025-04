Grupo criminoso causa prejuízo de R$ 450 milhões com golpe de consultoria tributária A operação incluiu mandados de busca e apreensão em quatro cidades, incluindo Guaratinguetá (SP) Balanço Geral Vale|Do R7 24/04/2025 - 15h50 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h50 ) twitter

A Receita Federal e a Polícia Federal realizaram uma operação para desmantelar uma organização criminosa que oferecia consultoria tributária falsa, causando um prejuízo de R$ 450 milhões. A operação incluiu mandados de busca e apreensão em quatro cidades, incluindo Guaratinguetá (SP).

A quadrilha enganava empresas prometendo descontos em tributos e utilizava procurações falsas para lançar declarações fraudulentas no sistema da Receita Federal. O golpe afetou quase 500 contribuintes em 173 cidades de 20 estados. Os suspeitos ostentavam bens de luxo adquiridos com os valores arrecadados e agora enfrentam acusações de estelionato e participação em organização criminosa, com penas que podem ultrapassar 12 anos de prisão.