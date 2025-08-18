Logo R7.com
Homem de 60 anos morre após passar mal em trilha no Pico dos Marins

Testemunhas relataram que ele perdeu a consciência e sofreu uma parada cardiorrespiratória

Balanço Geral Vale|Do R7

Um homem de 60 anos faleceu após sofrer um mal súbito durante uma caminhada na trilha do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. Testemunhas relataram que ele perdeu a consciência e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados, mas apesar dos esforços de reanimação, o homem não resistiu. O corpo foi transportado ao IML.

