Homem de 60 anos morre após passar mal em trilha no Pico dos Marins Testemunhas relataram que ele perdeu a consciência e sofreu uma parada cardiorrespiratória Balanço Geral Vale|Do R7 18/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h27 )

Um homem de 60 anos faleceu após sofrer um mal súbito durante uma caminhada na trilha do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. Testemunhas relataram que ele perdeu a consciência e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados, mas apesar dos esforços de reanimação, o homem não resistiu. O corpo foi transportado ao IML.