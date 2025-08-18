Homem de 60 anos morre após passar mal em trilha no Pico dos Marins
Testemunhas relataram que ele perdeu a consciência e sofreu uma parada cardiorrespiratória
Um homem de 60 anos faleceu após sofrer um mal súbito durante uma caminhada na trilha do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. Testemunhas relataram que ele perdeu a consciência e sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados, mas apesar dos esforços de reanimação, o homem não resistiu. O corpo foi transportado ao IML.