Homem de moto invade feira livre durante fuga em São José dos Campos (SP) O indivíduo, sem CNH e com a moto sem identificação, foi detido e levado à delegacia Balanço Geral Vale|Do R7 19/05/2025 - 14h39 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h39 ) twitter

Um motociclista em atitude suspeita desobedeceu a ordem de parada da Guarda Civil Municipal em São José dos Campos (SP), iniciando uma fuga em alta velocidade pela feira livre do Jardim Colonial. A perseguição, que contou com apoio do helicóptero Águia, terminou quando o suspeito colidiu com um muro. O indivíduo, sem CNH e com a moto sem identificação, foi detido e levado à delegacia. O incidente gerou grande movimentação na região, conhecida por sua feira pulsante aos domingos.