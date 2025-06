Homem é baleado pelo patrão após pedir aumento de salário em São José dos Campos (SP) O incidente ocorreu após o chefe tentar atropelar o trabalhador com um carro Balanço Geral Vale|Do R7 03/06/2025 - 16h03 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h03 ) twitter

Em São José dos Campos (SP), um funcionário foi baleado após pedir aumento ao patrão. O incidente ocorreu após o chefe tentar atropelar o trabalhador com um carro. A vítima, de 32 anos, foi ferida no abdômen e está internada. A polícia busca o patrão e outras duas pessoas envolvidas no crime. O caso chocou a comunidade local pela violência inesperada.