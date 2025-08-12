Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Homem é detido em Ubatuba (SP) suspeito de desacato e resistência contra policiais

O incidente, ocorrido no bairro Itaguá, envolveu acusações de abuso de autoridade e resistência à abordagem

Balanço Geral Vale|Do R7

Um tumulto em Ubatuba (SP) gerou polêmica nas redes sociais após a detenção de um homem por policiais militares. O incidente, ocorrido no bairro Itaguá, envolveu acusações de abuso de autoridade e resistência à abordagem. A polícia alega que o homem estacionou em local proibido e tinha documentação vencida. O caso está sob investigação, com versões conflitantes entre a polícia e testemunhas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.