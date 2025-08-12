Homem é detido em Ubatuba (SP) suspeito de desacato e resistência contra policiais O incidente, ocorrido no bairro Itaguá, envolveu acusações de abuso de autoridade e resistência à abordagem Balanço Geral Vale|Do R7 12/08/2025 - 15h34 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h34 ) twitter

Um tumulto em Ubatuba (SP) gerou polêmica nas redes sociais após a detenção de um homem por policiais militares. O incidente, ocorrido no bairro Itaguá, envolveu acusações de abuso de autoridade e resistência à abordagem. A polícia alega que o homem estacionou em local proibido e tinha documentação vencida. O caso está sob investigação, com versões conflitantes entre a polícia e testemunhas.