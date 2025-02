Homem é preso após tentar matar a mulher duas vezes no mesmo dia em Guaratinguetá (SP) Vítima foi atacada com golpes de faca, mas conseguiu escapar e pedir ajuda Balanço Geral Vale|Do R7 18/02/2025 - 17h52 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso depois de tentar matar a mulher duas vezes no mesmo dia, no bairro Jardim Esperança, no município de Guaratinguetá (SP).

Após uma briga, o criminoso atacou a vítima com uma faca, mas ela conseguiu fugir e pedir auxílio. Depois de receber alta do hospital, a mulher retornou para casa, onde foi novamente agredida e ferida com três golpes de faca pelo agressor.

A polícia foi acionada e depois de buscas prendeu o homem, que negou as acusações.

A vítima ainda relatou que já havia sido ameaçada e agredida em um incidente anterior.