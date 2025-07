Homem é preso depois de agredir o próprio pai com um pedaço de madeira O incidente ocorreu quando o filho, com problemas de alcoolismo, tentou sair para beber e foi impedido pelo pai Balanço Geral Vale|Do R7 10/07/2025 - 16h27 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h27 ) twitter

Um homem de 36 anos foi preso em São Bento do Sapucaí (SP) após agredir o pai de 62 anos com um pedaço de madeira. O incidente ocorreu quando o filho, com problemas de alcoolismo, tentou sair para beber e foi impedido pelo pai. A discussão resultou em agressão, deixando o pai ferido na cabeça e rosto. O agressor foi preso em flagrante e o caso registrado como tentativa de homicídio.