Homem é preso por abuso e ameaça contra três adolescentes em ônibus

O suspeito foi detido e levado à central de flagrantes, onde o delegado determinou sua prisão

Balanço Geral Vale|Do R7

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em São José dos Campos (SP), por abuso sexual e ameaça contra três adolescentes em um ônibus público. As vítimas, com idades entre 11 e 13 anos, alertaram o motorista e o cobrador sobre o assédio. O suspeito foi detido e levado à central de flagrantes, onde o delegado determinou sua prisão. O caso destaca a crescente preocupação com a segurança no transporte público.

