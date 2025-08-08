Homem é preso por abuso e ameaça contra três adolescentes em ônibus O suspeito foi detido e levado à central de flagrantes, onde o delegado determinou sua prisão Balanço Geral Vale|Do R7 08/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h01 ) twitter

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em São José dos Campos (SP), por abuso sexual e ameaça contra três adolescentes em um ônibus público. As vítimas, com idades entre 11 e 13 anos, alertaram o motorista e o cobrador sobre o assédio. O suspeito foi detido e levado à central de flagrantes, onde o delegado determinou sua prisão. O caso destaca a crescente preocupação com a segurança no transporte público.