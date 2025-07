Homem morre após cair de asa-delta em Caraguatatuba (SP) O acidente ocorreu em uma área de mata fechada, dificultando o resgate Balanço Geral Vale|Do R7 14/07/2025 - 15h27 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Caraguatatuba (SP), um homem de 54 anos morreu após cair de asa-delta no Morro Santo Antônio. O acidente ocorreu em uma área de mata fechada, dificultando o resgate. Testemunhas relataram que a vítima não usava o equipamento de segurança adequado. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que teve grande repercussão devido às imagens impactantes do momento da queda.