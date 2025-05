Homem que mantinha mulher em cárcere tem prisão preventiva decretada O caso é investigado sob a Lei Maria da Penha, e ele poderá responder por lesão corporal, cárcere privado e ameaça Balanço Geral Vale|Do R7 16/05/2025 - 16h10 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adriana, uma jovem de 23 anos, foi resgatada de uma situação de cárcere privado e violência doméstica em um sítio no interior de São Paulo. Ela conseguiu pedir ajuda através de um bilhete escondido na mochila do filho, que foi entregue à diretora da escola. O agressor, Lucimar da Fonseca, foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada após audiência de custódia. O caso é investigado sob a Lei Maria da Penha, e ele poderá responder por lesão corporal, cárcere privado e ameaça. A localização do sítio foi descoberta com a ajuda do motorista da van escolar, permitindo o resgate de Adriana e seus filhos.