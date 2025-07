Homem tenta fugir, mas é preso em casa por tráfico de drogas em São José dos Campos (SP) Equipe do GTAM deteve suspeito durante patrulha Balanço Geral Vale|Do R7 28/07/2025 - 15h30 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h30 ) twitter

Em São José dos Campos (SP), a equipe do Grupo Tático com Motos (GTAM) deteve um suspeito de tráfico de drogas no bairro Alto da Ponte. Durante patrulha, os GCMs flagraram o indivíduo que tentou fugir para uma casa, onde foi encontrado deitado fingindo dormir. Sob o travesseiro, havia dinheiro, e sob o colchão, uma sacola com drogas. O suspeito foi preso em flagrante e levado à central da polícia judiciária.