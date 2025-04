Hospital Municipal de São José dos Campos (SP) recebe melhorias e amplia o número de leitos Unidade é a quinta maior do estado de São Paulo Balanço Geral Vale|Do R7 14/04/2025 - 16h18 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h18 ) twitter

O Hospital Municipal de São José dos Campos (SP) passa por melhorias significativas, incluindo a climatização das enfermarias e a ampliação da capacidade de leitos. Com um investimento superior a R$ 10 milhões, a unidade reformulou a parte elétrica e a rede de gás, disponibilizando 36 leitos para pacientes. As obras visam proporcionar mais conforto aos acompanhantes e um atendimento mais humanizado.

O hospital realiza cerca de 2000 atendimentos diários e 2.500 internações mensais, destacando-se como o quinto maior do estado de São Paulo. A modernização inclui a instalação de ar-condicionado em todos os leitos da Clínica 3 e a renovação do parque tecnológico, com um investimento de R$ 2 milhões. A prefeitura de São José dos Campos mantém o hospital, que planeja mais quatro grandes intervenções para continuar melhorando suas instalações.