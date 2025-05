Idosa de 78 anos é feita refém durante tentativa de assalto em supermercado no Vale do Paraíba O incidente ocorreu no bairro Jardim Paulista Balanço Geral Vale|Do R7 22/05/2025 - 14h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h37 ) twitter

Um homem de 28 anos fez uma idosa refém com uma faca em um supermercado em São José dos Campos (SP). O incidente ocorreu no bairro Jardim Paulista, durante o horário de pico. Após 40 minutos de tensão, o suspeito se rendeu. O supermercado reforça que o caso é isolado e colabora com as autoridades.