Idosa de 90 anos é agredida com chave de fenda após confusão por conta de tatuagem
Ex-nora da vítima é a principal suspeita da agressão
Uma briga familiar em Campos do Jordão (SP) quase resultou em tragédia após uma idosa de 90 anos ser agredida. O conflito começou com uma discussão sobre uma tatuagem feita por um adolescente de 14 anos, envolvendo sua mãe, Juliana, e seu pai, filho da idosa agredida. Durante a confusão, a idosa foi ferida na cabeça, supostamente por Juliana com uma chave de fenda. A polícia investiga o caso e a origem da tatuagem do menor.