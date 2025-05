Idoso morre afogado em São Sebastião (SP) e quase 50 pessoas são resgatadas durante feriado Ao longo de quatro dias, São Sebastião, Ubatuba e Caraguá registraram várias ocorrências de afogamento Balanço Geral Vale|Do R7 06/05/2025 - 15h45 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h45 ) twitter

Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, quase 50 pessoas foram resgatadas pelo grupamento de bombeiros marítimos no Litoral Norte de São Paulo. Um incidente trágico ocorreu com um morador de Ferraz de Vasconcelos, que se afogou em São Sebastião após ser surpreendido por uma corrente de retorno.

Apesar dos esforços dos surfistas locais e do SAMU, o idoso não resistiu. Ao longo de quatro dias, São Sebastião, Ubatuba e Caraguá registraram várias ocorrências de afogamento, enquanto Ilhabela não teve incidentes.