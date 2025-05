Imagens mostram momento em que quatro suspeitos assassinam homem no Vale do Paraíba Apesar da brutalidade, a motivação do crime permanece um mistério Balanço Geral Vale|Do R7 21/05/2025 - 14h58 (Atualizado em 21/05/2025 - 14h58 ) twitter

O caso de homicídio no bairro Falcão, exibido no Balanço Geral, revela imagens chocantes de um crime brutal. A vítima, um homem de 32 anos, foi surpreendida e alvejada por quatro criminosos, conforme mostram as câmeras de segurança. Apesar da brutalidade, a motivação do crime permanece um mistério. A polícia de Cunha (SP) investiga o caso, utilizando um celular com marcas de sangue e outras imagens de segurança para identificar os suspeitos.