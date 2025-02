Jornalista morto a tiros na frente da casa onde morava é sepultado Cerimônia aconteceu em Pindamonhangaba (SP) Balanço Geral Vale|Do R7 28/01/2025 - 15h48 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h48 ) twitter

O corpo do jornalista Geraldo Gonçalves Duque, de 61 anos, foi sepultado ontem (27). No dia 25, ele estava estacionando o carro em frente à sua casa quando dois homens se aproximaram e atiraram nele. A esposa, que estava dentro do carro, não ficou ferida.

A polícia está fazendo buscas para identificar os suspeitos; ninguém foi preso até o momento.