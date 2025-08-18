Jovem de 20 anos é encontrada morta em Ubatuba (SP) e polícia investiga possível estupro coletivo O principal suspeito, de 24 anos, confessou o crime, mas foi liberado após audiência de custódia Balanço Geral Vale|Do R7 18/08/2025 - 15h21 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h21 ) twitter

Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta em uma área de mata em Ubatuba (SP) após desaparecer por seis dias. O principal suspeito, de 24 anos, confessou o crime, mas foi liberado após audiência de custódia, gerando revolta. A polícia investiga possível estupro coletivo. A família da vítima, de Jundiaí, está em luto e busca justiça enquanto o caso continua a ser investigado.