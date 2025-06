Jovem de 28 anos morre em acidente de carro em Igaratá (SP) A causa do acidente está sob investigação Balanço Geral Vale|Do R7 16/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h43 ) twitter

Um homem de 28 anos perdeu a vida em um acidente de carro na estrada do Boa Vista Jaguari, em Igaratá (SP). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima perdeu o controle do veículo, que capotou, colidindo com um muro e uma árvore. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. A causa do acidente está sob investigação.