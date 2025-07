Jovem é preso após agredir familiares e incendiar casa após sumiço de macarrão instantâneo A família, que já enfrentava problemas com o alcoolismo do jovem, busca doações após perder tudo Balanço Geral Vale|Do R7 21/07/2025 - 14h42 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h42 ) twitter

Em São José dos Campos (SP), um jovem de 23 anos foi preso após agredir a mãe e os irmãos e incendiar a casa devido ao sumiço de um pacote de macarrão instantâneo. O incidente ocorreu no bairro Frei Galvão. A família, que já enfrentava problemas com o alcoolismo do jovem, busca doações após perder tudo no incêndio. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher.