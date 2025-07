Lancha pega fogo e duas pessoas são resgatadas no mar de São Sebastião (SP) O incêndio começou na casa de máquinas e rapidamente consumiu a embarcação Balanço Geral Vale|Do R7 14/07/2025 - 15h22 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma lancha de 32 pés pegou fogo no canal de São Sebastião (SP), forçando um casal a pular no mar para se salvar. O incêndio começou na casa de máquinas e rapidamente consumiu a embarcação. Uma embarcação particular resgatou o casal, que passa bem. Bombeiros marítimos controlaram as chamas, e a Marinha investiga as causas do incidente. A importância da manutenção preventiva em embarcações foi destacada.