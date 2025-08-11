Mistério em Jacareí (SP): corpo de homem é encontrado dentro de fossa da própria casa A polícia investiga o caso, que envolve suspeitas de assassinato e conflitos conjugais Balanço Geral Vale|Do R7 11/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h52 ) twitter

O desaparecimento de Gustavo Aparecido Ferreira, de 36 anos, chocou a vizinhança de Jacareí (SP). Após três dias sem contato, seu irmão encontrou o corpo de Gustavo na fossa de esgoto da própria casa, com sinais de violência na cabeça. A polícia investiga o caso, que envolve suspeitas de assassinato e conflitos conjugais. A esposa e familiares serão ouvidos para esclarecer o ocorrido.