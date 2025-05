Moradores de São José dos Campos (SP) reclamam de vazamento de esgoto Prefeitura encaminhou o problema à Sabesp Balanço Geral Vale|Do R7 26/05/2025 - 14h38 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h38 ) twitter

Moradores da rua Januária, no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos (SP), relatam que o esgoto está retornando para suas casas. A prefeitura encaminhou o problema à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, que atribui o entupimento ao descarte inadequado de lixo e gordura. A concessionária realiza a desobstrução e reforça a importância do uso correto da rede de esgoto.