Moradores denunciam abandono de praça no bairro Vila Rosa, em Guaratinguetá (SP) De acordo com as denúncias, o local está com o mato alto, lixo, e os brinquedos não estão em condições de uso

Balanço Geral Vale|Do R7 20/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h28 ) twitter

