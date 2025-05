Motociclista de 26 anos morre depois de ser atingida por carro em São José dos Campos (SP) Apesar dos esforços do SAMU e do Corpo de Bombeiros, vítima não resistiu Balanço Geral Vale|Do R7 02/05/2025 - 16h03 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h03 ) twitter

Sandra Cristiane Gaia, de 26 anos, faleceu em um trágico acidente de trânsito no bairro Loteamento Floresta, em São José dos Campos (SP). Ela estava em uma moto quando foi atingida por um veículo. Apesar dos esforços do SAMU e do Corpo de Bombeiros, Sandra não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado como homicídio culposo, e a motorista envolvida não possuía CNH. A polícia solicitou exames periciais dos veículos e do local.