Motociclista é atingido por carro em alta velocidade em cruzamento de São José dos Campos (SP)
Balanço Geral Vale|Do R7
08/08/2025 - 14h08

Um motociclista foi atropelado no cruzamento da avenida JK em São José dos Campos (SP), registrado por câmeras de segurança. O acidente ocorreu quando o motociclista, que estava trabalhando, foi atingido por um carro que não respeitou o sinal de parada obrigatória. Ele sofreu uma fratura no pé, foi socorrido pelo SAMU e já recebeu alta. A polícia civil investiga o caso.