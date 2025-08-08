Logo R7.com
Motociclista é atingido por carro em alta velocidade em cruzamento de São José dos Campos (SP)

O acidente ocorreu quando o motociclista, que estava trabalhando, foi atingido por um carro que não respeitou o sinal de parada obrigatória

Balanço Geral Vale|Do R7

Um motociclista foi atropelado no cruzamento da avenida JK em São José dos Campos (SP), registrado por câmeras de segurança. O acidente ocorreu quando o motociclista, que estava trabalhando, foi atingido por um carro que não respeitou o sinal de parada obrigatória. Ele sofreu uma fratura no pé, foi socorrido pelo SAMU e já recebeu alta. A polícia civil investiga o caso.

