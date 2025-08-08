Motociclista é atingido por carro em alta velocidade em cruzamento de São José dos Campos (SP)
Um motociclista foi atropelado no cruzamento da avenida JK em São José dos Campos (SP), registrado por câmeras de segurança. O acidente ocorreu quando o motociclista, que estava trabalhando, foi atingido por um carro que não respeitou o sinal de parada obrigatória. Ele sofreu uma fratura no pé, foi socorrido pelo SAMU e já recebeu alta. A polícia civil investiga o caso.