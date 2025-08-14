Mulher é atacada com golpes de tesoura pelo ex-companheiro em São José dos Campos (SP) A polícia busca o suspeito, identificado como um homem de 47 anos Balanço Geral Vale|Do R7 14/08/2025 - 14h21 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h21 ) twitter

Uma mulher de 39 anos foi gravemente ferida após ser atacada com golpes de tesoura por seu ex-companheiro enquanto caminhava em São José dos Campos (SP). O agressor fugiu de bicicleta e o caso foi registrado como tentativa de feminicídio. A polícia busca o suspeito, identificado como um homem de 47 anos, e pede ajuda da população para localizá-lo. Câmeras de segurança capturaram o ataque, e a vítima foi socorrida por um dentista até a chegada do SAMU.