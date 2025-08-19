Mulher é atacada no meio da rua com golpes de tesoura pelo ex-marido em São José dos Campos (SP) Vítima segue internada e respirando com ajuda de aparelhos Balanço Geral Vale|Do R7 19/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h38 ) twitter

Em São José dos Campos (SP), Andressa, de 39 anos, foi brutalmente atacada pelo ex-marido Almir com golpes de tesoura, após ele não aceitar uma medida protetiva. O crime ocorreu na rua, e Andressa foi socorrida por um dentista que passava pelo local. Ela está internada, respirando com ajuda de aparelhos. Almir, que já tinha histórico de violência, foi ouvido pela polícia e liberado, mas agora enfrenta um pedido de prisão preventiva por tentativa de feminicídio.