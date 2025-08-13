Parceria em São José dos Campos (SP) reduz fila de espera no SUS A iniciativa visa conectar ensino à prática e melhorar a qualidade do atendimento à população Balanço Geral Vale|Do R7 13/08/2025 - 14h22 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h22 ) twitter

Uma parceria entre a prefeitura de São José dos Campos (SP) e uma universidade local está ampliando o acesso a consultas especializadas pelo SUS, reduzindo a fila de espera e melhorando a qualidade do atendimento à população. Desde junho, a clínica-escola oferece cerca de 236 vagas mensais em geriatria, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia e ortopedia.