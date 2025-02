Polícia Civil investiga morte de criança de 2 anos Criança morreu após dar entrada no hospital com traumatismo craniano e parada cardiorrespiratória Balanço Geral Vale|Do R7 14/02/2025 - 16h24 (Atualizado em 14/02/2025 - 16h26 ) twitter

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 2 anos, que faleceu após ser internada no Hospital Regional de Taubaté (SP), com traumatismo craniano e parada cardiorrespiratória. Médicos identificaram diversas lesões antigas no corpo da criança.

Testemunhas ouvidas pelos investigadores confirmaram que a vítima sofria maus-tratos. A polícia segue apurando as circunstâncias que levaram à morte da criança.