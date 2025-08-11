Polícia desmantela quadrilha do PCC em operação no Vale do Paraíba
Os criminosos eram suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais
Uma operação policial no Vale do Paraíba resultou na prisão de mais de 50 integrantes de uma facção criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação visou desarticular pontos de tráfico de drogas, incluindo a biqueira valiosa conhecida como Box 11, em Taubaté (SP). Os criminosos eram suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais para dominar a região. A polícia utilizou rádios comunicadores para rastrear as atividades do grupo.