Polícia desmantela quadrilha do PCC em operação no Vale do Paraíba

Os criminosos eram suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais

Balanço Geral Vale|Do R7

Uma operação policial no Vale do Paraíba resultou na prisão de mais de 50 integrantes de uma facção criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação visou desarticular pontos de tráfico de drogas, incluindo a biqueira valiosa conhecida como Box 11, em Taubaté (SP). Os criminosos eram suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais para dominar a região. A polícia utilizou rádios comunicadores para rastrear as atividades do grupo.

