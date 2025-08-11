Polícia desmantela quadrilha do PCC em operação no Vale do Paraíba Os criminosos eram suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais Balanço Geral Vale|Do R7 11/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h48 ) twitter

Uma operação policial no Vale do Paraíba resultou na prisão de mais de 50 integrantes de uma facção criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação visou desarticular pontos de tráfico de drogas, incluindo a biqueira valiosa conhecida como Box 11, em Taubaté (SP). Os criminosos eram suspeitos de expulsar moradores de conjuntos habitacionais para dominar a região. A polícia utilizou rádios comunicadores para rastrear as atividades do grupo.