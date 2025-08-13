Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Polícia Federal desarticula esquema de desvio de cafeína em SP e RJ

Operação mira organização criminosa e investiga empresas de suplementos por fraudes

Balanço Geral Vale|Do R7

A Polícia Federal realizou uma megaoperação para desarticular uma organização criminosa envolvida no desvio de mais de 500 toneladas de cafeína destinada ao tráfico de drogas. A ação ocorreu em várias cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ), com o cumprimento de 51 mandados de busca e 20 de prisão. Empresas de suplementos alimentícios estão sendo investigadas por movimentações financeiras atípicas e emissão de notas fiscais falsas. Os investigados podem ser condenados a penas superiores a 25 anos de prisão.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.