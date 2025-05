Prefeito de Santa Isabel fala sobre conquistas e prêmio na área da saúde Carlos Chinchilla destaca as comemorações do aniversário de 193 anos da cidade Balanço Geral Vale|Do R7 30/05/2025 - 14h45 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h45 ) twitter

O prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla, destaca as comemorações do aniversário de 193 anos da cidade, com eventos de 5 a 8 de julho. A cidade, famosa pela festa do peão, também avança em infraestrutura, saúde e transporte gratuito. Chinchilla ressalta o potencial turístico e o impacto econômico positivo das festividades locais.