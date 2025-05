Presidente do CRECI-SP fala sobre mercado imobiliário na região do Vale e Litoral O presidente do CRECI, José Augusto Viana Neto, fala sobre a importância da fiscalização no mercado imobiliário para evitar fraudes

Balanço Geral Vale|Do R7 09/05/2025 - 15h59 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share