Protesto contra tarifaço de Trump: trabalhadores temem demissões na indústria A categoria teme que a medida afete a produção industrial e cause demissões em massa Balanço Geral Vale|Do R7 17/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h21 )

Trabalhadores do setor metalúrgico protestaram em frente à Embraer, em São José dos Campos (SP), contra as tarifas impostas pelos EUA sobre produtos brasileiros. A categoria teme que a medida afete a produção industrial e cause demissões em massa. O presidente da Embraer alertou para uma crise semelhante à da pandemia, quando 2.500 trabalhadores foram demitidos, impactando toda a cadeia produtiva.