Remoção de árvore centenária causa polêmica entre moradores de Taubaté (SP) A prefeitura justificou a ação por riscos à segurança após um incêndio, mas a decisão dividiu opiniões Balanço Geral Vale|Do R7 15/08/2025 - 15h12 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A remoção de uma árvore centenária na Praça Monsenhor Silva Barros, em Taubaté (SP), gerou polêmica entre moradores e autoridades. A prefeitura justificou a ação por riscos à segurança após um incêndio, mas a decisão dividiu opiniões. Ambientalistas destacam a importância das árvores para o ecossistema local. A prefeitura promete revitalização e plantio de novas mudas, mas a falta de transparência no processo é criticada.