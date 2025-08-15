Remoção de árvore centenária causa polêmica entre moradores de Taubaté (SP)
A prefeitura justificou a ação por riscos à segurança após um incêndio, mas a decisão dividiu opiniões
A remoção de uma árvore centenária na Praça Monsenhor Silva Barros, em Taubaté (SP), gerou polêmica entre moradores e autoridades. A prefeitura justificou a ação por riscos à segurança após um incêndio, mas a decisão dividiu opiniões. Ambientalistas destacam a importância das árvores para o ecossistema local. A prefeitura promete revitalização e plantio de novas mudas, mas a falta de transparência no processo é criticada.