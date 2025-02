Rodovia Monteiro Lobato (SP) é liberada para tráfego A via estava bloqueada devido ao deslizamento de terra Balanço Geral Vale|Do R7 31/01/2025 - 15h57 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h57 ) twitter

As fortes chuvas no Vale do Paraíba (SP) causaram alagamentos e deslizamentos de terra, como o ocorrido na altura do km 142,3 da SP-50. Por esse motivo, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) interditou o trecho para a remoção dos sedimentos e colocou o sistema de Pare e Siga.

Após a limpeza, a estrada foi liberada ontem (30) para uso.