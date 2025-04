Rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto têm interdições para obra nos próximos dias Acesso ao município de Jacareí (SP) ficará interditado durante a madrugada desta terça-feira (29) Balanço Geral Vale|Do R7 29/04/2025 - 15h16 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h16 ) twitter

As rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto terão interdições nos próximos dias devido a obras. No trecho de Jacareí (SP) da Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 58, as obras terminam na noite desta terça-feira (29), com o acesso ao município interditado.

Motoristas devem seguir até o quilômetro 59 para retorno. No corredor Ayrton Senna, entre São Paulo e Guararema, as obras ocorrem entre os quilômetros 11 e 60, com bloqueios alternados das 8h às 18h, até 4 de maio. As interdições na Dutra ocorrem somente de madrugada.