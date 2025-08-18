Logo R7.com
Saiba como drones térmicos ajudam a combater incêndios em rodovias de São Paulo

O Departamento de Estradas de Rodagem classifica áreas de risco com base em dados climáticos e históricos

Balanço Geral Vale|Do R7

O clima seco em São Paulo aumenta o risco de incêndios, especialmente nas rodovias. Um sistema inovador usa drones térmicos para monitorar e prevenir a propagação das chamas. O Departamento de Estradas de Rodagem classifica áreas de risco com base em dados climáticos e históricos. O uso de drones ajuda a proteger o ecossistema e a biodiversidade, afetados por incêndios frequentes.

