Segurança é assassinado a tiros em farmácia de Caraguatatuba (SP) Polícia está investigando o caso, mas até o momento ninguém foi preso Balanço Geral Vale|Do R7 06/03/2025 - 15h14 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h14 )

Um segurança de 42 anos foi morto a tiros na porta de uma farmácia no bairro Travessão, em Caraguatatuba (SP). As câmeras de segurança capturaram o momento em que o criminoso se aproxima e atira na vítima, que estava conversando com outras duas pessoas.

Após o ataque, o atirador roubou a arma do segurança e fugiu com um comparsa em uma moto.

A polícia está investigando o caso, mas até o momento ninguém foi preso.