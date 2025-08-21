Suspeitos abordam homem e criança que estavam em moto e roubam veículo em São José dos Campos (SP)
O crime ocorreu na Rua José Cobra, Jardim Petrópolis
Um assalto a mão armada em São José dos Campos (SP) foi registrado por uma testemunha. Dois homens armados abordaram um motociclista e uma criança em um semáforo, levando a moto e capacetes. O crime ocorreu na Rua José Cobra, Jardim Petrópolis, e está sob investigação da Polícia Civil. Imagens do CSI da prefeitura auxiliam na busca pelos suspeitos. A cidade já havia registrado crimes semelhantes meses atrás.