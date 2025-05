Torcedores inconformados com resultado causam confusão e tiroteio em jogo de futebol em Taubaté (SP) Apesar dos tiros, não houve feridos Balanço Geral Vale|Do R7 19/05/2025 - 14h35 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h35 ) twitter

A cidade de Taubaté (SP) foi palco de um episódio preocupante de violência durante um jogo de futebol amador. Imagens registraram torcedores atirando após a partida, gerando pânico e correria. A Polícia Civil investiga os casos, com apoio da prefeitura que analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos. Apesar dos tiros, não houve feridos. A liga de futebol amador, responsável pela organização dos campeonatos, ainda não se pronunciou sobre os incidentes registrados na cidade. A prefeitura reafirma seu compromisso em colaborar com as investigações para garantir a segurança nos eventos esportivos.