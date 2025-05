Trabalhador morre depois de ser prensado contra vigas de concreto em Caçapava (SP) O acidente ocorreu durante a movimentação de carga por um trator Balanço Geral Vale|Do R7 23/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h23 ) twitter

Um trabalhador morreu após ser prensado por vigas em uma empresa no bairro Paiol, Caçapava (SP). O acidente ocorreu durante a movimentação de carga por um trator. Apesar do socorro do SAMU e do helicóptero Águia, a vítima não resistiu. A empresa lamenta a perda e apoia as famílias, afirmando seguir normas de segurança.