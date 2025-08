Trânsito violento na região: Vale e Serra registram 8 mortes no fim de semana Entre os incidentes, destacam-se colisões na Rodovia Carvalho Pinto e Via Dutra, além de um atropelamento em Caçapava Balanço Geral Vale|Do R7 04/08/2025 - 19h54 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h54 ) twitter

Um final de semana trágico marcou a região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, com nove mortes em acidentes de trânsito. Entre os incidentes, destacam-se colisões na Rodovia Carvalho Pinto e Via Dutra, além de um atropelamento em Caçapava. As vítimas incluem um casal de empresários e um jovem de 23 anos. A situação reforça a urgência de medidas para aumentar a segurança nas estradas.