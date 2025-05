Túmulos abertos e lixo acumulado: cemitério municipal de Paraibuna (SP) está sem manutenção As imagens chocantes mostram ossadas expostas, levantando questões sobre a falta de manutenção e responsabilidade da prefeitura local Balanço Geral Vale|Do R7 16/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No quadro Repórter Balanço, discutimos a preocupante situação do Cemitério Municipal de Paraibuna (SP), onde túmulos abertos e lixo acumulado foram denunciados por moradores. As imagens chocantes mostram ossadas expostas, levantando questões sobre a falta de manutenção e responsabilidade da prefeitura local. A administração municipal afirmou estar apurando os fatos e prometeu medidas urgentes para corrigir as irregularidades. A situação gera indignação e cobra uma resposta efetiva das autoridades para garantir o respeito à memória e aos espaços públicos.