Taubaté Expo Rodeo entra na segunda semana com shows de Zé Neto & Cristiano, Ana Castela e outras atrações Após registrar recorde de público no primeiro fim de semana, o evento inicia sua segunda etapa com três dias de shows e competições

Além das apresentações musicais, o público poderá acompanhar competições de rodeio em touros, provas equestres, exposições de animais e atividades voltadas para toda a família Divulgação

O Taubaté Expo Rodeo 2026 retorna nesta sexta-feira (27) com uma programação que reúne grandes nomes da música sertaneja. Após registrar recorde de público no primeiro fim de semana, o evento inicia sua segunda etapa com três dias de shows, competições e atrações ligadas ao agronegócio.

Na sexta-feira (27), Zé Neto & Cristiano e Filho do Piseiro comandam a programação musical. No sábado (28), o palco recebe Ana Castela e Hugo & Guilherme, enquanto Guilherme & Santiago encerram a edição no domingo (29).

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Além das apresentações musicais, o público poderá acompanhar competições de rodeio em touros, provas equestres, exposições de animais e atividades voltadas para toda a família. O evento também conta com uma estrutura de palco de 22 metros de altura, 60 metros de comprimento e 400 metros quadrados de painéis de LED.

O Taubaté Expo Rodeo conta com uma programação durante o dia, reunindo exposição de animais, parque de diversões, atividades infantis e atrações ligadas ao universo agropecuário. O evento também dispõe de uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, oferecendo alternativas de lazer e entretenimento para toda a família.

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Para quem deseja vivenciar a festa de uma maneira diferente, o Taubaté Expo Rodeo também conta com uma área de camping. O espaço é uma alternativa para quem pretende permanecer no evento durante o fim de semana, aproveitar a programação e compartilhar momentos de convivência com amigos e familiares, proporcionando uma experiência que vai além dos shows e das competições na arena.

Confira a programação de shows:

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27/11 – Sexta-feira: Zé Neto & Cristiano e Filho do Piseiro;

28/11 – Sábado: Ana Castela e Hugo & Guilherme;

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29/11 – Domingo: Guilherme & Santiago.

Informações Gerais:

Evento: Taubaté Expo Rodeo 2026

Data: 27 a 29 de novembro

Local: Taubaté (SP)

Site e Ingressos: www.taubateexporodeo.com.br

Os ingressos estão disponíveis através do site do evento.